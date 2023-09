Football/CAN 2024: Fin des éliminatoires, aucun novice parmi les équipes qualifiées

En attendant le tirage au sort le 12 octobre prochain, de la 34è édition de la CAN-2024 en Côte d’Ivoire, on connaît depuis ce 12 septembre, le tableau complet des sélections qualifiées pour cette compétition panafricaine. Parmi elles ne figure aucun nouveau venu dans ce tournoi.

Contrairement aux trois précédentes éditions de la CAN 2022, 2019 et 2017, la phase finale de 2024 ne verra prester aucun novice. Autrefois qualifiés de petits poucets en matière de football sur le continent noir, plusieurs nations s’affirment désormais comme des équipes émergentes.

C’est le cas de la Guinée-Bissau qui jouera en terre ivoirienne sa 4è phase finale consécutive de la CAN. Idem pour la Gambie qui disputera sa 2è CAN consécutive.

L’Ouganda, la Tanzanie, la Mauritanie (3è participation de suite), le Mozambique (qui effectue un come-back dans ce tournoi après 14 ans de hiatus) s’affirment dorénavant, comme des pays déterminés à se faire une place au soleil du foot panafricain.

Le Cameroun (avec 7 points) et la Namibie (5 points) sont les deux dernières équipes qualifiées pour la 34è édition de la CAN dans le groupe C.

Sur ces 24 sélections qui ont décroche leurs billets pour cette grand-messe du football continental, le Nigeria est à créditer de la meilleure attaque des qualificatifs avec 22 buts marqués.

L’Algérie dans la poule F est la seule formation ayant parcouru ces éliminatoires en totalisant 16 points sur 18 possibles. Le Mali et le Burkina Faso sont les seules nations non vainqueurs de la CAN ayant bouclé ces éliminatoires à la tête de leurs groupes respectifs.