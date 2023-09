Nouveau lifting pour la «Vision prospective 2040 de l’UEMOA»

La «Vision prospective 2040 de l’UEMOA» qui porte les ambitions de cette Union d’ici 2040, a été l’objet de nouveaux échanges entre spécialistes durant 48h à Ouagadougou (Burkina Faso), du 11 au 12 septembre, a annoncé l’UEMOA ce mercredi 13 septembre.

Ces travaux autour de la «Vision prospective 2040» de l’UEMOA ont été pilotés essentiellement par le Comité Indépendant de Lecture (CIL) qui regroupe tous les pays membres de cette Union, en présence des membres du Comité de Pilotage de la Vision 2040.

Ces travaux ont consisté à apporter des commentaires et observations au dernier «Rapport en date de la Vision 2040 de l’UEMOA». Les fruits de ces réflexions sont livrés au Comité de Pilotage de la Vision 2040. Ils seront ensuite appréciés et amendés par le Collège des Commissaires de cette Union de 8 Etats ouest-africains.

«Une fois finalisée, cette Vision sera soumise à nos instances décisionnelles, notamment le Conseil des Ministres de l’Union et la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement », a déclaré à cette occasion Paul Koffi Koffi, Commissaire de l’UEMOA, précisant que «sa mise en œuvre reposera ensuite sur la mobilisation continue de toutes les parties prenantes aux niveaux national et régional ».

«J’appelle donc chacun à rester engagé pour relever ces défis communs, et à faire rayonner notre zone économique sur la scène internationale», a ajouté le commissaire chargé du Développement de l’Entreprise, des Mines, de l’Energie, et de l’Economie Numérique.

La cérémonie de clôture de cette rencontre de spécialistes a été présidée par le Commissaire de l’UEMOA Paul Koffi Koffi au nom du Président de la Commission de l’Union. Le Burkina Faso abrite le siège de l’UEMOA portée sur les fonts baptismaux en janvier 1994.