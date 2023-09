Tunisie : L’île de Djerba classée sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a validé officiellement le dossier d’inscription de l’Ile de Djerba sur la liste du patrimoine mondial, a annoncé ce 18 septembre dans un communiqué, le ministère tunisien des Affaires culturelles.

Ce Département s’est félicité de l’«acceptation définitive» de Djerba, estimant qu’elle «rend justice aux efforts conjoints» des autorités et de la Société civile. C’est en 2022 que l’UNESCO a accepté sur sa liste du patrimoine mondial, le dossier d’inscription de l’Ile de Djerba, dont 24 monuments proposés à l’inscription sont implantés partout sur l’île.

Djerba abrite des ruines carthaginoise et romaine mais aussi des maisons traditionnelles (« houch »). L’île réputée pour sa mixité religieuse compte des mosquées fortifiées ibadites dont certaines souterraines, des églises, des synagogues dont la Ghriba -la plus ancienne d’Afrique-. La même ville abrite aussi des marchés typiques (souks) et une jolie médina (vieille ville arabe) à Houm Soukt.

L’UNESCO a pris en compte le travail d’«une équipe d’experts tunisiens appartenant à diverses structures et acteurs concernés aux niveaux central, régional et local» qui s’est attelée à l’élaboration d’un rapport technique détaillé «répondant à toutes les exigences formulées dans le rapport des experts du Conseil international des monuments et des sites et de l’Internationale des monuments et des sites», ajoute le communiqué du ministère des Affaires culturelles. A cette date, la Tunisie compte 7 sites et monuments classés au patrimoine mondial depuis 1979.