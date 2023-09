L’UNESCO intègre des parcs éthiopiens au patrimoine mondial

Le Parc national des monts Balé en Éthiopie est désormais inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la Culture (UNESCO).

L’agence onusienne a annoncé sa décision ce lundi 18 septembre 2023 depuis Ryad, la capitale de l’Arabie Saoudite, où se tient sa 45ème réunion prolongée du Comité du patrimoine mondial.

Le parc national des monts Balé situé dans le Sud-est de l’Éthiopie à environ 400 km de la capitale, Addis-Abeba a été Fondé en 1962 et il englobe «des lacs, des zones humaines et des vestiges volcaniques formant des paysages spectaculaires et une faune très riche, ce qui en fait une destination touristique de premier choix», selon le ministère éthiopien du Tourisme.

Avec le Parc national des monts Balé, l’Ethiopie compte désormais deux attractions touristiques inscrites au patrimoine mondial. Dimanche, l’UNESCO avait aussi inscrit sur cette liste le paysage culturel de Gedeo composé d’une forêt protégée depuis des générations en Ethiopie .