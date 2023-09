Sénégal: L’UEMOA forme des journalistes issus des pays membres, sur ses défis économiques de l’heure

Un atelier de formation sur les enjeux de la conjoncture économique s’est ouvert lundi 18 septembre à l’intention d’une quarantaine de journalistes des huit pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), dans la cité balnéaire de Saly au Sénégal.

Cette session vise à former les professionnels des médias qui s’intéressent aux questions économiques et financières et d’être plus au fait des enjeux de la conjoncture économique, a souligné à l’ouverture des travaux de l’atelier, Aïssa Kabo, représentante résidente de la Commission de l’UEMOA au Sénégal.

«L’expérience a montré qu’il n’est pas toujours aisé pour les journalistes économiques, dans les rédactions, de maîtriser parfaitement le langage et les mécanismes, parfois complexes, du champ économique et financier», a-t-elle relevé.

«Notre souhait est que par vos plumes, vos sons et vos images, les populations soient davantage sensibilisées sur les questions de développement portées par l’Union. Notamment à travers le Cadre d’actions prioritaires de l’Union pour la période 2021-2025 (CAP 2025)», a-t-elle précisé.

Le président de la « Plateforme Médias Uemoa», Léonard Dossou a espéré quand à lui, qu’à l’issue de cette formation qui s’achève le 22 septembre prochain, ses confrères africains et lui seront plus outillés afin de mieux prendre en compte ces questions complexes dans leur travail quotidien de traitement de l’information économique.

Les travaux dirigés par Seydi Ababacar Dieng, enseignant-chercheur en sciences économiques à l’Université de Dakar, sont axés autour des aspects théoriques et pratiques sur la comptabilité, la monnaie et le financement de l’économie, la régulation de l’activité économique, la Zlecaf (Zone de libre-échange continentale africaine).