Quatre sites du génocide rwandais inscrits au  patrimoine mondial de l’UNESCO

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la Culture (UNESCO) a annoncé jeudi 21 septembre avoir inscrit quatre mémoriaux dédiés au génocide de 1994 au Rwanda sur sa liste du «Patrimoine mondial».

Les sites mémoriaux du génocide construits à Nyamata, à Murambi, à Gisozi et à Bisesero sont ainsi désormais classés patrimoines mondiaux de l’UNESCO qui, à travers cette action, voudrait «faire connaître davantage le génocide commis au Rwanda contre les Tutsis à travers le monde».

Le mémorial érigé sur la colline de Gisozi, dans la capitale rwandaise, Kigali, est le plus grand des quelques 200 sites dédiés à ce drame que compte le pays. On y retrouve des vestiges témoins du drame de 1994 (ossements, armes blanches ayant servi durant le génocide, etc.) ainsi que des fosses communes et un mur marbré sur lequel sont inscrits les noms de milliers de victimes.

En intégrant ces sites au patrimoine mondial, l’Unesco s’engage à leur «apporter un soutien financier et des experts, ce qui est un geste bienvenu», a fait savoir le Secrétaire exécutif du Mémorial du génocide rwandais, Naphthali Ahishakiye.