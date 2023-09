Le président Kaïs Saïed valide un nouveau découpage territorial de la Tunisie en 5 districts

Le président tunisien Kaïs Saied a validé un décret présidentiel, portant sur la répartition du pays en 5 districts, et qui a été publié ce vendredi 22 septembre, dans le Journal officiel de la République tunisienne (JORT).

Selon le nouveau découpage territorial, la première région comprend les provinces de Bizerte (extrême nord), Béja, Jendouba et Kef (nord-ouest) et la deuxième réunie les provinces de Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba (grand-Tunis), Zaghouan (sièges de Tunis) et Nabeul (nord-est).

Le troisième district compte les provinces de Siliana (nord-ouest), Sousse, Monastir, Mahdia (centre-est), Kasserine (centre-ouest) et Kairouan (centre). Les provinces de Tozeur, Gafsa (sud-ouest), Sidi Bouzid (centre) et Sfax (sud-est) font partie du quatrième district, et celles de Tataouine, Gabès, Kébili et Médenine (sud-est) du dernier district.

Le décret présidentiel souligne, en son chapitre III, la nécessité pour les provinces qui composent le district, de doter les conseils régionaux de tous les moyens humains et logistiques nécessaires pour assurer la bonne exécution de leurs missions.

La nouvelle répartition s’inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation politique inscrite dans la nouvelle Constitution tunisienne ratifiée en 2022.