UA : 10e anniversaire de l’Infrastructure panafricaine de qualité

L’Infrastructure panafricaine de qualité (PAQI) célèbre, ce jeudi 12 octobre au siège de l’Union africaine en Ethiopie, son 10 anniversaire sous le thème «Contribution du PAQI à l’accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf».

Au cours de cette rencontre le PAQI devrait, entre autres, sensibiliser les différentes parties prenantes, ainsi que présenter son travail et sa contribution au développement industriel de l’Afrique et à la mise en œuvre de la ZLECAf.

Le PAQI, membre de la famille de l’Union africaine (UA), a pour vision d’être une infrastructure de qualité efficace, durable et internationalement reconnue qui contribue à la réalisation des objectifs socioéconomiques africains.

Elle se donne pour mission de renforcer la compétitivité régionale et mondiale des biens et services africains et contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des populations africaines par le biais d’une utilisation prudente des normes, des mesures, de l’évaluation de la conformité et de l’accréditation.