Climat: Le Sommet des trois bassins tropicaux se tiendra fin octobre 2023 à Brazzaville 

Brazzaville, la capitale de la République du Congo, abritera du 26 au 28 octobre 2023 le Sommet des Trois Bassins tropicaux sous le thème «La préservation de la biodiversité et des forêts tropicales est cruciale face au changement climatique».

La rencontre concerne les dirigeants des pays du bassin de l’Amazonie, du bassin du Congo et de la région Borneo-Mekong-Asie du Sud-Est, et se décline en trois phases: une première session technique le 26 octobre, une session ministérielle le jour suivant et la session de haut-niveau qui aura lieu le 28 octobre.

Les participants travailleront à mettre en en place une coalition mondiale pour la restauration de 350 millions d’hectares d’écosystèmes terrestres et aquatiques, dans le cadre de la «Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes».

Ils aborderont, dans cette optique, des questions liées à «la gouvernance régionale et mondiale, les plans d’investissement intégrés, les mécanismes financiers et le marché du carbone, et la coopération scientifique».