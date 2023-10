Le ‘Sommet des 3 bassins forestiers tropicaux’ à Brazzaville s’achève sur de fermes engagements de sauver la planète

Le segment présidentiel a clos ce samedi 28 octobre au Centre International de Conférences de Kintele de Brazzaville, l’édition 2023 du « Sommet des 3 bassins forestiers tropicaux » en présence d’une dizaine de Chefs d’Etat africains et de plusieurs délégations étrangères.

Sans déclaration tapageuse, l’édition 2023 du Sommet des 3 bassins forestiers tropicaux organisé du 26 au 28 octobre, s’est achevée avec l’engagement des dirigeants qui y ont participé, «de persévérer la biodiversité des 3 bassins forestiers tropicaux de la planète».

Mieux encore, en présence du président de la Commission de l’Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, ces leaders ont pris l’engagement de mettre en œuvre «une coalition internationale pour la préservation de la biodiversité».

Cette coalition devra agir inclusivement pour «préserver les massifs forestiers précités pour leurs capacités à séquestrer le carbone, à réguler le climat et à apporter l’oxygène vital pour la survie de l’espèce humaine» sur la planète terre, détaillent encore les organisateurs du rendez-vous écologique de Brazzaville.

«J’adresse mes chaleureux remerciements à leurs excellences Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement qui, en dépit de leurs agendas chargés, ont bien voulu rehausser de leur présence, l’éclat de cet événement», a twitté dans la soirée du 29 octobre, le Président congolais, Denis Sassou-N’Guesso.

«Les Etats renoncent à des projets de développement, à l’image de la construction des infrastructures de transport et de l’exploitation minière, qui pourraient porter atteinte à la préservation des forêts », a précise la Présidence congolaise, en détaillant les contours de la nouvelle Coalition internationale.

Ces efforts collectifs, a-t-il dit, « appellent une attention particulière et une solidarité agissante de la part de la communauté internationale, à travers, notamment, des compensations financières liées à la préservation des écosystèmes de biodiversité et de forêts tropicales».

Les nouveaux engagements étatiques pris samedi dernier à Brazzaville, visent surtout à rendre à la «Terre ce qui est à la Terre, ce qui serait le témoignage le plus vibrant de notre reconnaissance pour l’hospitalité de cette planète qui nous héberge et que nous appelons, parfois affectueusement, la Terre des Hommes», a souligné pour sa part Denis Sassou-N’Guesso, en se projetant dans l’après-Sommet 2023.

Avec un milliard et demi d’habitants et 80% des forêts tropicales du monde, les bassins de l’Amazonie, du Bornéo-Mékong et du Congo concentrent 80.000 espèces de plantes, 4.000 espèces de poissons, 3.000 espèces d’oiseaux et 500 espèces de mammifères.