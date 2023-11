Le record du monde du plus long marathon culinaire détenu depuis le mois de mai 2023 par la Nigériane, Hilda Effiong Bassey connue sous son nom d’artiste d’Hilda Baci, n’aura duré que six mois, puisqu’il a été battu ce mardi 7 novembre, par un chef de cuisine Irlandais, Alan Fisher, a annoncé le jour même Guinness World Records (GWR).

Hilda Effiong Bassey avait établi en mai 2023 son record du monde du plus long marathon culinaire en 93 heures et 11 minutes, sous de vives félicitations des plus hautes autorités de son pays, et de plusieurs stars nigérianes. Ce record a été désormais porté à 119 heures et 57 minutes par l’irlandais, Alan Fisher.

Propriétaire d’un restaurant au Japon, cet Européen a aussi ravi ce 7 novembre un autre record, celui du plus long marathon culinaire individuel.

Il s’agit du «plus long marathon de pâtisserie (individuel)», avec un temps de 47 heures et 21 minutes, en détrônant l’Américaine Wendy Sandner qui détenait le record en 31 heures et 16 minutes.

Etablir ces deux nouveaux records signifie qu’Alan Fisher a «travaillé dans la cuisine pendant plus de 160 heures avec un peu plus d’une journée de repos entre les deux», a salué le Guinness World Records.

Fairplay après l’éviction de son record, Hilda Effiong Bassey a adressé ces dernières heures ses félicitations chaleureuses à Alan Fisher: « Un grand bravo à Alan Fisher. 119 heures 57 minutes est un énorme exploit, et je lui souhaite tout le meilleur en tant que nouveau détenteur du record du monde. Je suis si heureuse d’avoir détenu un palmarès si prestigieux et si profond que je serai à jamais honorée et reconnaissante pour tout l’amour et le soutien » reçus à cette occasion.