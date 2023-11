Une mission du Fonds monétaire international (FMI) a salué la résilience du Cameroun face aux différents chocs extérieurs, tout en prévoyant que sa croissance du PIB réel devrait atteindre 4 % en 2023 et 4,3 % en 2024 et l’inflation globale sur 12 mois, devrait s’atténuer pour passer de 7,2 % en 2023 à 5,9 % en 2024.

«L’économie camerounaise est restée résiliente malgré un environnement extérieur difficile, notamment avec le resserrement des conditions financières mondiales et une forte volatilité des prix du pétrole», a déclaré Cemile Sancak, cheffe de mission du FMI qui a séjournée au Cameroun du 19 octobre au 1 er novembre et a tenu des réunions à distance du 2 au 16 novembre.

Les discussions entre l’équipe du FMI et les autorités camerounaises ont porté sur les mesures essentielles au plan macroéconomique, pour contenir les chocs actuels et renforcer la croissance et la résilience à moyen terme, dans le cadre des cinquièmes revues du programme triennal soutenu par les accords au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) et du Mécanisme élargi de crédit (MEDC).

Les deux parties sont parvenues à un accord sur les mesures économiques et financières qui pourraient favoriser l’approbation de la cinquième revue du programme établi par les accords au titre de la FEC et du MEDC, a précisé Cemile Sancak qui s’est félicité du «dialogue franc et constructif» de sa mission avec les autorités camerounaises.

Toujours d’après la cheffe de mission du FMI, l’achèvement de la cinquième revue par le conseil d’administration du FMI en décembre prochain permettrait le décaissement au profit du Cameroun, d’un montant de 72,7 millions de dollars environ, portant le total des décaissements au titre desdits accords à 566.3 millions de dollars environ.