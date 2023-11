La troisième édition de la Conférence annuelle sur la santé publique en Afrique (CPHIA 2023) a débuté ce lundi 27 novembre dans la capitale zambienne, Lusaka.

Organisée par l’Union Africaine (UA) et son Agence de santé publique, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), la CPHIA 2023 a pour thème «Briser les barrières: Repositionner l’Afrique dans l’architecture mondiale de la santé».

Plus d’une centaine de délégués nationaux et internationaux ont répondu présents à ce rendez-vous de quatre jours qui sera consacré aux réflexions sur «la préparation aux pandémies, le mécanisme de financement résilient des programmes de santé, la promotion de l’innovation africaine dans des domaines tels que la production locale de vaccins, les diagnostics et les thérapies».

Le Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus qui était présent à cette occasion, au Centre de conférence international Mulungushi de Lusaka, a appelé au renforcement des partenariats et des investissements pour améliorer la prestation des soins de santé en Afrique.