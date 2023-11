Le Président de la Commission de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Omar Alieu TOURAY, a évoqué ce Mercredi 29 novembre, avec le Président ivoirien Alassane Ouattara «les questions liées à la sécurité dans l’espace communautaire», notamment les incidents qui se sont produits le dimanche 26 novembre dernier à Freetown, en Sierra Leone.

Reçu au Palais de la Présidence de la République de Côte d’Ivoire, Alieu Touray a déclaré avoir passé en revue avec le Président Ouattara un certain nombre de sujets concernant la sous-région, notamment les questions liées à la sécurité dans l’espace communautaire.

Le dimanche 26 novembre, des inconnus ont tenté de forcer une armurerie militaire à Freetown, la capitale sierra léonaise et pris d’assaut la prison centrale et d’autres établissements pénitentiaires. Ces troubles interviennent dans un contexte marqué par les récentes tensions consécutives aux dernières élections présidentielle et générales de juin 2023.

Évoquant les incidents qui se sont produits à Freetown, en Sierra Leone, le Président de la Commission de la CEDEAO a déploré et condamné cette situation tout en réaffirmant l’attachement de la CEDEAO au maintien de la paix en Sierra Leone.

Touray a également indiqué avoir profité de la rencontre avec le président ivoirien pour l’informer sur les préparatifs du prochain Sommet ordinaire de la CEDEAO qui aura lieu le 10 décembre 2023, à Abuja, au Nigeria.