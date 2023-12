La Chine a annoncé mercredi, à travers la Commission des tarifs douaniers de son Conseil des Affaires d’Etat, l’application d’un traitement tarifaire nul sur 98% des produits taxables en provenance de six pays parmi les Etats les moins développés du continent africain, et ce à partir du 25 décembre prochain.

«A partir du 25 décembre, 98% des produits taxables en provenance de l’Angola, de la Gambie, de la République démocratique du Congo, de Madagascar, du Mali et de la Mauritanie seront exemptés de droits de douane à l’entrée en Chine», souligne le communiqué de la Commission, relayé par l’Agence de presse chinoise Xinhua.

Pour la Commission, cette mesure viserait à incarner l’esprit d’amitié et de coopération entre la Chine et l’Afrique et à faciliter la construction d’une communauté d’avenir partagé sino-africaine de haute qualité.

La Chine entend étendre, dans une prochaine étape, son traitement tarifaire zéro à tous les pays les moins développés avec lesquels entretient des relations diplomatiques, d’après le communiqué.

Pour rappel, Pékin a eu à supprimer, au cours des deux dernières années, les droits de douane sur 98% des produits importés de 21 pays africains parmi lesquels figurent le Niger, le Soudan ou encore le Mozambique.

Lors de la 8ème conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC 8) tenue fin 2021 à Dakar (Sénégal), le président chinois, Xi Jinping avait évoqué l’ambition de son pays de porter ses importations en provenance de l’Afrique à 100 milliards de dollars par an à partir de 2022, puis à 300 milliards de dollars par an à l’horizon 2035.