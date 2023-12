Le prix du meilleur joueur africain de l’année 2023 a été décerné ce lundi 11 novembre à l’attaquant international nigérian Victor Osimhen, lors d’une cérémonie au palais des congrès de Marrakech, au Maroc.

Le Nigérian évoluant avec le club italien de Napoli est ainsi récompensé pour sa belle saison 2022-2023 qu’il a bouclée avec 31 buts et 4 passes décisives en 39 matchs et un titre de Champion d’Italie. Il succède au Sénégalais Sadio Mané et devient le second footballeur du Nigeria à remporter le Ballon d’Or africain depuis Nwankwo Kanu en 1999.

Dans la catégorie Football féminin, le prix de la meilleure joueuse de l’année 2023 est revenue à Asisat Oshoala, compatriote de Victor Osimhen. Buteuse star des Super Falcons du Nigeria, Oshoala a accumulé les trophées avec le club espagnol du FC Barcelone cette saison, remportant la Ligue des Champions ainsi que le Championnat et la Coupe d’Espagne.

Le sélectionneur du Maroc Walid Regragui a été honoré « Coach de l’année », une distinction qui récompense son travail avec les Lions de l’Atlas et son parcours en Coupe du monde 2022 au Qatar.