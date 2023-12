L’approvisionnement en viande et en poisson de qualité et en quantité suffisante sera assuré en Côte d’Ivoire durant les fêtes de fin d’année et pendant la période de la CAN 2023 prévue du 13 janvier au 11 février 2024, a annoncé le Conseiller technique au ministère ivoirien des Ressources animales et halieutiques (MIRAH), Jean-Pierre Konan-Banny qui a ainsi, tenu à rassurer les populations.

Le ministre Konan-Banny s’exprimait au cours d’une conférence de presse «Tout savoir sur» (TSS) organisée par le Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG), autour du thème «la disponibilité des viandes et poissons pendant les fêtes», lit-on sur le site officiel du gouvernement.

Konan-Banny a défendu que la Côte d’Ivoire détient un «patrimoine important» en «matière de réserve». «Nous avons du disponible, et en cas de surprise, nous avons un mécanisme efficace. Je voudrais donc au nom du ministre des Ressources animales et halieutiques rassurer la population ivoirienne que des dispositions ont été déjà prises pour les fêtes de fin d’année et pour la CAN. Ce sont des dossiers qui ont été mis en priorité», a-t-il ajouté.

Les chiffres officiels indiquent que la Côte d’Ivoire disposait de 1.835.661 têtes de bovins en 2022 contre 1.756.473 en 2020, de 2.437.692 têtes d’ovins en 2022 contre 2.262.971 en 2020, de 4.324 096 têtes de caprins en 2022 contre 3.657.168 en 2020, 33.326.931 volailles traditionnelles en 2022 contre 31.413.828 en 2020 et 87.602.693 volailles modernes en 2022 contre 57.802.451 en 2020.

Dans la foulée, les autorités donne aux populations des instructions relatives à l’approvisionnement pour éviter les aliments susceptibles de transmettre des maladies.