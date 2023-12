La Chambre de commerce et d’industrie du Niger (CCIN)a réagi à l’annonce par le Benin de la levée de la mesure de suspension des importations du Niger, en demandant aux opérateurs économiques nigériens de continuer à utiliser les ports et corridors qui ont continué à desservir le pays depuis que la CEDEAO et l’UEMOA ont pris des sanctions contre Niamey, à la suite du coup d’Etat de juillet dernier.

«La Chambre de commerce du Niger rappelle aux opérateurs économiques que les sanctions illégales, injustes et iniques de la CEDEAO demeurent, notamment celles relatives à la fermeture des frontières, avec pour objectif le blocage des transactions commerciales avec notre pays», indique la CCIN dans un communiqué.

Pour ce faire, la Chambre invite ces opérateurs «à continuer à utiliser les ports et corridors qui ont permis de desservir le pays depuis les événements du 26 juillet 2023».

Niamey choisit de ne pas répondre favorablement à la main tendue de Cotonou malgré le fait que le pays est asphyxié économiquement et politiquement en raison des sanctions de la CEDEAO.

Le 27 décembre, le Directeur général au port de Cotonou, Bart Jozef Van Eenoo, a annoncé qu’«au regard de l’amélioration substantielle des conditions opérationnelles de traitement des marchandises au port de Cotonou, notamment la réduction du taux de congestion, il est procédé à la levée de la mesure relative à la suspension au port de Cotonou, des importations des marchandises à destination du Niger».