La Banque européenne d’investissement (BEI) et le Ministère marocain de l’Economie et des Finances ont signé une convention de financement d’un montant total de 100 millions d’euros (environ 1,08 milliard de dirhams), rapporte un communiqué publié mardi 2 janvier sur un site de l’Union européenne (UE).

Il est indiqué que cette convention bénéficiera d’une garantie de l’UE, en faveur du projet de gestion inclusive et durable des forêts du Maroc. L’opération qui s’étendra sur une période de 5 ans (2024-2028) vient appuyer la stratégie «Forêts du Maroc 2020-2030» et sera mise en œuvre par l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF), poursuit le communiqué.

D’après le même texte, le projet soutiendra l’ANEF en finançant des investissements dans les parcs nationaux et dans les bassins versants du Royaume du Maroc, y compris les infrastructures et les capacités institutionnelles, en se concentrant sur les régions de moyenne montagne.

Par ailleurs, il est noté que cet appui est complémentaire du programme «Terre Verte / Al Ard Al Khadraa» de l’Union européenne, doté d’un montant de 115 millions d’euros (près de 1,26 milliard de dirhams) et fondé sur le renforcement de la chaîne recherche développement, la formation, l’appui-conseil pour consolider la transition écologique, créatrice d’emplois décents, du développement agricole et forestier marocain.

Le financement de la BEI s’inscrit également dans le cadre des objectifs du Partenariat Vert Maroc-UE. Il est en ligne avec les priorités nationales et européennes, contribuant directement à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Une attention particulière est par ailleurs donnée à l’impact sur l’égalité des sexes et la création d’opportunités d’emploi pour les femmes, conclut le communiqué.