La Confédération africaine de football (CAF) a attribué au Maroc l’organisation de la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des nations de Futsal 2024, prévue en avril prochain, a annoncé mercredi la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

L’édition Maroc 2024 sera qualificative aux phases finales de la Coupe du Monde 2024 prévue du 14 septembre au 6 octobre prochain en Ouzbékistan, a précisé la FRMF sur son site web. Il s’agit de la deuxième CAN de futsal qu’abrite le Royaume du Maroc après celle de 2020 organisée à Laâyoune.

Double tenant du titre de Champion d’Afrique, les Lions de l’Atlas sont donc qualifiés directement pour la phase finale du tournoi continental à l’instar de l’Égypte, trois fois vainqueur de la compétition et de l’Angola qui a terminé troisième lors de la dernière édition de la CAN 2020 organisée en 2020 à Laâyoune au Sud du Maroc.

Quant aux autres sélections en lice, elles joueront les éliminatoires lors de matchs prévus entre les 2 et 11 février 2024. Néanmoins, après le retrait du Mozambique de l’organisation de la CAN, la Confédération africaine de football n’a pas encore désigné le pays hôte et n’a pas non plus dévoilé les dates exactes de cette compétition.