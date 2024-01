Le Département d’État américain a félicité Félix Tshisekedi pour sa réélection à un second mandat à la tête de la République démocratique du Congo (RDC), au terme de l’élection présidentielle du 20 décembre dernier.

«Les États-Unis félicitent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection à un second mandat de président» de la RDC, a indiqué jeudi le Bureau du porte-parole de ce Département, dans un communiqué, adressant également ses félicitations au «peuple congolais pour son engagement à faire entendre sa voix tout au long du processus électoral».

Pour Washington, «à présent, la tâche importante qui consiste à renforcer la cohésion nationale après les élections exige du leadership, de la responsabilité et de l’inclusivité à tous les niveaux».

Le Département d’État américain regrette des incidents qui ont émaillé le processus électoral, lesquels ont été relevés par les missions d’observation nationales et internationales.

Il s’agit de l’insécurité, des problèmes logistiques et des lacunes dans la préparation qui ont entraîné des retards et créé des obstacles importants au vote le jour des élections. Les incidents de fraude et de corruption ont suscité des doutes chez beaucoup de gens quant à l’intégrité des résultats, souligne le communiqué.

Les Etats-Unis encouragent ainsi «la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) à assurer une plus grande transparence dans la compilation des résultats restants» et «exhortent vivement les autorités congolaises à entamer un réexamen approfondi du processus électoral, à enquêter et à tenir responsables ceux qui ont tenté de saper la volonté du peuple et, en consultation avec les parties prenantes, à prendre des mesures tenant compte des recommandations visant à améliorer les futures élections».

Washington dit attendre «avec intérêt d’élargir son partenariat avec le gouvernement de la RDC et de collaborer avec le peuple congolais à travers le pays en vue de faire progresser nos intérêts mutuels».