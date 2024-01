Le Gouvernement ivoirien a annoncé, jeudi, avoir équipé la Radiodiffusion Télévision ivoirienne (RTI), qui est la Radio Télédiffuseur Hôte (RTDH) de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023), de matériels de dernière génération, afin de répondre aux attentes des téléspectateurs.

Cet équipement lui permettra de retransmettre en Haute définition (HD), les 52 matchs de la CAN 2023, qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 sur l’ensemble de ses antennes.

La RTI participera, également, à la production du signal international grâce entre autres, à l’appui du Gouvernement qui lui a permis de renforcer ses capacités techniques par l’acquisition de matériels de dernière génération, rapporte le site du gouvernement.

Les matériels concernés sont, entre autres, un OB Van, camion doté d’un studio mobile de production, disponible et deux autres en cours, pour la production ; 12 caméras boostées à 21 caméras, voire 25 caméras, quatre antennes de transmission satellitaire qui seront déployées sur le stade Alassane Ouattara d’Ebimpé et sur le stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo.

«L’acquisition de camions de dernière génération de productions à haute définition permet à la RTI d’être au niveau des grandes télévisions. Nous sommes les seuls à avoir autant», s’est félicité le ministre ivoirien de la Communication et porte-parole du Gouvernement, Amadou Coulibaly, qui a visité les installations de transmission de la RTI le 9 janvier.

Le ministre a fait savoir qu’un programme de formation a été mis en place pour former des agents de la RTI dans tous les corps de métiers qui tournent autour du Football.

Le gouvernement rappelle, enfin, que la RTI a été désignée par la Confédération Africaine de Football et le Comité d’organisation de la CAN (COCAN) comme Radio Télédiffuseur Hôte de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023), et doit, de ce fait, garantir le signal pour tous les pays. Le déploiement des équipes de transmission sur les stades a démarré le 10 janvier.