Enlisée dans des négociations interminables avec les institutions de Bretton Woods depuis 2021 et avec l’Union européenne (UE) pour obtenir des fonds devant servir à relancer son économie, Tunis va prendre part activement au «Forum économique mondial de Davos (Suisse) 2024» où la Tunisie sera représentée par son actuel Premier ministre, Ahmed Hachani.

Le chef du Gouvernement tunisien se donne comme missions majeures lors de ce forum en Suisse, de «rencontrer nombre de personnalités internationales, notamment les dirigeants de différentes organisations financières mondiales», ont précisé les services de la primature tunisienne.

Du 16 au 19 janvier, l’édition 2024 du «Forum économique mondial de Davos (Suisse)» rassemblera des décideurs politiques et financiers provenant des quatre coins du monde autour du thème évocateur «Rétablir la confiance».

Ahmed Hachani s’efforcera en terre suisse de diversifier autant que possible les pistes de partenariats entre son pays et diverses régions du monde. Pour ce faire, il est accompagné de la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia et du Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, Mounir Ben Rejiba.