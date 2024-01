La 34è édition de la CAN entame sa 4è journée de compétition ce mardi 16 janvier à Bouaké et à Korhogo en Côte d’Ivoire, avec la possibilité de voir des leaders surprenants dans les groupes D et E.

Sous le coup de 14HTU, le Burkina Faso a la latitude de s’emparer de la première place du groupe D, après le match nul entre l’Algérie et l’Angola ce 15 janvier. Les Etalons du Faso devront se défaire de teigneux Mauritaniens désormais habitués aux joutes de la phase finale de la CAN.

Dans la poule E, la Tunisie et la Namibie s’affrontent à partir de 17HTU avant le choc Mali vs Afrique du Sud programmé à 20HTU. Malheur aux vaincus des rencontres de ce 16 janvier, car ils se feront distancier par leurs adversaires directs.

La Tunisie, le Mali et l’Afrique du Sud ont la faveur des pronostics dans cette poule E, au regard de leur classement FIFA de décembre 2023 et de leur palmarès en CAN.

L’Égypte, le Nigeria, le Cameroun et le Ghana ont livré des prestations peu convaincantes depuis le début de cette 34è CAN, malgré leur statut de cadors du tournoi.