L’Union pour la Méditerranée (UpM) organisera, en partenariat avec l’Union des banques arabes et en collaboration avec de grandes organisations internationales, une conférence régionale sur les droits de femmes du 6 au 7 mars prochain au Caire, la capitale de l’Égypte, lit-on sur un des sites de l’Union européenne (UE) qui fait le lien avec la région du voisinage Sud.

L’événement portant sur le thème «Éliminer les inégalités entre les sexes dans le secteur financier de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord : vers un développement des entreprises dirigées par les femmes», coïncidera avec la Journée internationale des droits des femmes 2024.

La conférence régionale réunira de hautes personnalités du secteur bancaire ainsi que des entrepreneurs de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord pour mettre en lumière les difficultés que rencontrent les entrepreneuses pour développer leurs activités ; lesquelles difficultés vont de l’inégalité de traitement en matière d’accès au financement au manque de soutien.

Elle sera également l’occasion de souligner les actions en cours visant à réduire les disparités entre les sexes dans le secteur financier de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord pour développer les entreprises dirigées par des femmes, et de mener des discussions sur les pratiques prometteuses et les aspects importants pour aider les entrepreneuses à lancer et à étendre leurs activités. Seront aussi présentées, les pratiques qui paraissent intéressantes pour améliorer l’inclusion financière et numérique des entrepreneuses.