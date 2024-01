Le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a achevé ce jeudi 25 janvier sa nouvelle mini-tournée africaine par l’étape de l’Angola où il a échangé avec le Président João Lourenço et a promis une continuité dans le soutien économique de Washington à l’économie angolaise.

La mise en œuvre du chantier du «corridor de Lobito» avec l’appui des USA a été au centre de l’intervention du chef de la diplomatie américaine en terre angolaise. Le «corridor de Lobito est important aux yeux des USA pour le fait qu’il relie la RDC, la Zambie et l’Angola» et les connecte à d’autres marchés extérieurs, a mis en exergue le dirigeant angolais.

Depuis la tenue de «l’US-Africa Leaders Summit» de décembre 2022 et une visite en novembre 2023 de Lourenço à Washington, les USA se sont engagés à investir 250 millions de dollars dans le corridor de Lobito pour «contribuer à la mise en œuvre du projet de circulation massive de marchandises entre l’Angola, la République démocratique du Congo et la Zambie», un engagement réitéré par Blinken à Luanda.

«Il s’agit d’un partenariat qui stimulera les investissements dans des domaines critiques et renforcera les chaînes d’approvisionnement essentielles pour l’avenir d’autres pays», a soutenu le politique américain.

«Nous renforcerons 300 km de voie ferrée, dont le processus progresse rapidement et en toute sécurité. Ce chemin de fer est le plus grand investissement américain sur le continent africain, et c’est l’essence du partenariat avec l’Angola et la région», a encore insisté Blinken. Les USA ont également promis depuis fin 2023 «d’investir 900 millions de dollars dans le secteur des énergies renouvelables en Angola».

«Nous contribuons à la construction de ponts en acier qui aideront à unir les familles des zones rurales. Nous augmentons l’accès aux services bancaires pour les petits entrepreneurs et les agriculteurs, ce qui contribuera à améliorer la chaîne alimentaire», s’est en outre engagé le chef de la diplomatie américaine.

Avant de s’appesantir sur le volet économique de la coopération Washington-Luanda, Antony Blinken a tenu à saluer ce jeudi, les efforts de médiation du Président João Lourenço dans «la pacification de l’Est de la République démocratique du Congo, et dans la région des Grands Lacs en général», une position d’autant plus salutaire parce que «la région des Grands Lacs qui comprend le Rwanda, le Burundi, l’Ouganda, la RDC et certaines parties de la Tanzanie et du Kenya est marquée par des conflits tendus».