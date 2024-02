En tournée en Afrique de l’ouest jusqu’au 9 février 2024, le KTB (Conseil touristique du Kenya) projette de davantage miser sur les marchés du Nigeria et du Ghana pour accroître les rentrées touristiques annuelles de la locomotive de l’économie d’Afrique de l’Est.

John Chirchir (directeur général par intérim du KTB) a confié ce 1er février 2024 que son pays a pour «objectif de renforcer les arrivées touristiques provenant d’Afrique de l’Ouest, en y développant les voyages d’affaires et de loisirs».

D’après des statistiques de l’Institut de recherche sur le tourisme du Kenya, «les arrivées touristiques africaines représentaient 651.152 visiteurs entre janvier et octobre 2023, soit 40,7% du total des arrivées au Kenya».

Aux yeux de J. Chirchir, l’Afrique occidentale jouera dans les années à venir un rôle essentiel «dans la stratégie de diversification du marché touristique du Kenya et dans les projections d’élargir le portefeuille de ce marché». «Le Nigeria et le Ghana ont connu une amélioration des arrivées touristiques, avec des hausses de 6% et 48% respectivement en 2023, faisant d’eux des marchés potentiels du Kenya sur le continent africain», se félicite le KTB.

Les autorités en charge du tourisme au Kenya misent sur «l’accroissement de vols réguliers entre les villes africaines et l’assouplissement des restrictions sur les voyages inta-Afrique» pour doper leurs recettes dans ce secteur pourvoyeur d’un grand nombre d’emplois.