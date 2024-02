Le géant navire «CMA CGM Scandola», un porte-conteneurs de 14.812 EVP (Equivalents vingt pieds) alimenté au gaz naturel liquéfié, a accosté pour la première fois au Port en eau profonde de Lekki (dans l’Etat de Lagos, sud-ouest du pays) ce 31 janvier. Une information rendue publique seulement ce 1er février 2024.

Le Port en eau profonde de Lekki (fleuron de l’économie maritime du Nigeria et un des plus importants en Afrique occidentale) a inauguré via l’accostage du «CMA CGM Scandola» une nouvelle ère de son fonctionnement, de l’avis de plusieurs responsables du monde portuaire nigérian et de l’économie de Lagos (capitale économique du pays).

«C’est quelque chose pour laquelle il faut sortir les tambours et être fiers parce qu’on vient de placer le Port franc de Lekki, l’Etat de Lagos et le Nigeria sur la carte mondiale de la logistique maritime», a salué l’influent Gouverneur de l’Etat fédéré de Lagos, Babajide Sanwo-Olu.

Le Port en eau profonde de Lekki (le plus profond du Nigeria) a été construit par la CHEC (China Harbor Engineering Company). Cette infrastructure portuaire est le fruit d’une coopération entre la Chine, la France et le Nigeria. Avec une capacité de manutention de 1,2 million de conteneurs standard par an, le Port en eau profonde de Lekki a entamé ses activités commerciales en avril 2023.