Initiative portée par l’Union Africaine et la structure «Space in Africa», l’édition 2024 de la Conférence «New space in Africa 2024» est programmée dans la capitale angolaise du 2 au 5 avril prochain, précisent les autorités de l’Angola.

Selon des précisions fournies par Mário Oliveira (ministre des Télécommunications, des Technologies de l’information et de la Communication sociale), «Le rôle de l’espace dans la réduction de la pauvreté en Afrique» est le thème au menu des travaux 2024 de la «Conférence New space in Africa». Le choix de cette thématique n’est pas fortuit selon les organisateurs. Il procède du souci de donner un coup d’accélérateur à la réalisation des ODD (Objectifs de développement durable) en Afrique d’ici 2030, et à mieux favoriser la mise en œuvre de «l’Agenda 2063 de l’UA», à travers une maîtrise accrue des technologies de l’espace (technologie spatiale). Avec comme corollaires des progrès scientifiques plus prégnants au profit de l’ensemble des cinq sous-régions du continent berceau de l’Humanité.