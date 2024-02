La 34è édition de la CAN reprend son droit de cité ce 7 février au stade des demi-finales après 72H de pause. Pays hôte du tournoi, la Côte d’Ivoire compte miser sur plusieurs de ses atouts en dépit de l’absence de plusieurs de ses cadres ce mercredi pour cause de suspension.

«La RDC va jouer avec ses forces et ses acquis. On sent le peuple derrière nous, quel que soit le score. C’est une importante source de motivation. Ce fut le cas durant les quarts contre le Mali; nous avons eu l’impression d’être 15 Ivoiriens face à 11 Maliens.

Le fait d’avoir des joueurs en tribune ne change pas notre état d’esprit. Tous ont un apport pour le succès du groupe», a relativisé le sélectionneur ivoirien, Emerse Fae, en conférence de presse ce 6 février 2024 à Abidjan.

«Nous n’attendrons pas d’être menés avant de réagir ce 7 février. On est serein, nous avons eu un parcours incroyable jusque-là», a appuyé le joueur cadre Gradel Max (vainqueur de la CAN en 2015).

«Nous avons gagné face au Mali dans des conditions particulières, cela nous a davantage boosté. Les 2 x 120 min jouées en 5 jours peuvent peser sur nous ! On verra bien ce que ça va donner», poursuit E. Fae.

«C’est une erreur de penser qu’on est simplement des miraculés! On est permanemment dans un bon état d’esprit qui nous permet de faire tourner les miracles en notre faveur. Nous croyons jusqu’ à la fin en nos capacités durant nos matchs», recadre encore l’ex-joueur des Éléphants devenu sélectionneur. « Je me dois de remporter une CAN pour mon pays, après avoir raté de le faire en tant que joueur, à cause de blessures à répétition entre 2012 et 2015», se projette en outre E. Fae.

«La CAN 2023 est très spéciale, on va respecter tous nos adversaires, on va tout mettre en œuvre pour aller jusqu’au bout», rappelle encore Gradel Max. Les Eléphants jouent les Léopards de la RDC à partir de 20HTU ce mercredi.

La compétition prend fin ce 07 février sur le site de Bouaké au terme de la première demi-finale opposant sous le coup de 17HTU l’étonnante Afrique du Sud à la solide équipe du Nigeria, emmenée par V. Osimhen.