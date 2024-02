La Conférence régionale du Conseil international des aéroports-Région Afrique, «ACI- Afrique», tient sa 71è édition du 24 février au 1er mars 2024, ont informé ce 6 février les organisateurs.

Cette grand-messe du Conseil international des aéroports-Région Afrique est placée cette année sous le thème «Aéroports: une locomotive de croissance sociale et économique durable». Elle intervient en plein redécollage du chiffre d’affaires des compagnies aériennes opérant en Afrique, après la douloureuse parenthèse de la Covid-19 sur plusieurs mois.

Le menu phare de cette rencontre internationale sera la mise en place d’une «stratégie complète pour l’élaboration des politiques, l’exploration des nouvelles technologies d’aviation et l’accompagnement des mutations accélérées de l’industrie du transport aérien» en vue de rendre l’expérience des voyageurs plus agréable et plus confortable, précisent les autorités en charge de l’Aviation civile en Égypte.

Le ministère de l’Aviation civile d’Égypte souligne à cette occasion que la Conférence régionale précitée verra la participation de «400 membres représentants d’aéroports et d’organisations internationales de 52 pays africains».

Pour Mohamed Abbas Helmy (ministre égyptien de l’Aviation civile), la Conférence régionale 2024 du Conseil international des aéroports-Région Afrique «a pour objectif de renforcer la coopération régionale et continentale en matière de transport aérien». Elle se veut en outre une plateforme de collaboration internationale entre experts, décideurs politiques et des spécialistes du domaine de l’aviation civile.