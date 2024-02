Le Comité national de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (CN-ITIE) du Sénégal dispose d’une nouvelle responsable après la démission de l’ancienne présidente, Awa Marie Coll Seck, ex-ministre de la Santé et militante de l’APR, parti politique du président Macky Sall, a-t-on annoncé ce jeudi de sources officielles.

Coll Seck a quitté de son propre chef son poste «pour rester en adéquation avec ses convictions personnelles et ses valeurs. Le Sénégal mérite de voir son calendrier électoral respecté», a-t-elle justifié, 72h après l’abrogation du décret présidentiel convoquant le corps électoral pour le 25 février 2024, comme initialement prévu.

Ex-ministre sénégalais de l’Économie, de la Coopération et du Plan et ancienne Directrice régionale du bureau de l’ONU-Femmes pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, basée à Dakar, Oulimata Sarr a également travaillé à la Société financière internationale (SFI), en charge du secteur privé à la Banque mondiale.