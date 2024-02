L’AfDB (Banque africaine de développement, basée à Abidjan-Côte d’Ivoire-) a annoncé ce jeudi 8 février, une nouvelle prise de participation dans une structure financière pour encourager la décarbonation de l’économie africaine.

La nouvelle prise de participation de l’AfDB se chiffre à 15 millions de dollars américains au sein de la Banque de commerce et de développement de l’Afrique orientale et australe (TDB) pour financer «l’énergie propre dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le continent», souligne la BAD dirigée par le Nigérian, Akinwumi Adesina.

Ces 15 millions de dollars «permettront à la TDB de renforcer les technologies à faible teneur en carbone qui présentent un potentiel important de réduction des émissions de gaz à effet de serre à long terme», a expliqué le vice-Président pour l’électricité, l’énergie, le climat et la croissance verte à l’AfDB, Kevin Kariuki.

Aux yeux du président du TDB Group, Admassu Tadesse, cette prise de participation soutient le programme de croissance verte et d’action climatique de l’institution qu’il dirige, ainsi que ses efforts pour aider «les États membres en Afrique à mobiliser des fonds nationaux pour l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ses effets».

Stimuler l’investissement dans les technologies en matière d’énergies renouvelables dans les Etats parties à la TDB, rejoint le cœur de métier de l’AfDB, a-t-il assuré.

Les cinq priorités opérationnelles (High 5) de l’AfDB se concentrent autour du «développement des infrastructures, l’intégration économique régionale, le développement du secteur privé, gouvernance et responsabilisation et qualifications & technologies».