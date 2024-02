La capitale économique de la Côte d’Ivoire, Abidjan abrite ce vendredi 9 février, l’édition 2024 du Forum Africain Sport Tourisme (FAST), une grand-messe qui rassemble plus de 200 acteurs-clé de l’industrie sportive, touristique et de la finance en Afrique, et ce, à quelques jours de la fin de la 34è édition de la CAN qu’organise depuis le 13 janvier dernier ce pays ouest-africain.

«Ce Forum vise à catalyser la collaboration entre le sport, le tourisme et l’investissement en Afrique, offrant ainsi des opportunités sans précédent pour la croissance et le développement du continent africain», explique Samba Bayhily, co-initiateur de l’évènement.

La rencontre a pour objectif de créer une synergie durable entre décideurs du secteur touristique africain et les stars du monde sportif, ambassadeurs des Etats africains dans le reste du monde aux mérites encore sous-exploités dans la valorisation touristique de leurs pays d’origine.

Des panels thématiques «sur la promotion du tourisme africain à travers le sport, le rôle des sportifs africains en tant qu’ambassadeurs légitimes du tourisme, ou encore les solutions pour une collaboration durable entre sportifs et Agences nationales de développement du tourisme en Afrique» sont au menu des échanges.

Ainsi qu’une réflexion approfondie sur les «opportunités et les stratégies d’investissement touristique par le sport en Afrique». L’Africa Investment Forum 2023 a projeté une «augmentation de 8% de l’industrie du sport en Afrique dans les trois à cinq prochaines années». FAST est organisé par ADS (Africa Development Solutions) Group.