Aussitôt le trophée de la 34è édition de la CAN soulevé ce dimanche 11 février, les joueurs ivoiriens ont tenu davantage à saluer la sélection marocaine qui a rendu un immense service aux Eléphants, en battant 1-0, la Zambie le 24 janvier dernier, lors de la 3è et dernière journée de la phase de poule. Une victoire qui a qualifié à distance la Côte d’Ivoire pour le second tour.

Ce 11 février, c’est l’un des capitaines des Eléphants de Côte d’Ivoire, Max Gradel, qui a célébré l’apport du Maroc au sacre de sa sélection, en se revêtant du drapeau du Royaume chérifien, au moment de soulever le trophée de la 34è CAN, aux côtés du Président Alassane Ouattara.

Depuis le 24 janvier dernier, à chaque victoire des Eléphants de Côte d’Ivoire devant un adversaire, leurs supporters n’ont eu de cesse de vanter les mérites des Lions de l’Atlas. Il en a été ainsi après les succès des Eléphants devant le Sénégal, le Mali, la RDC, et le Nigeria ce dimanche 11 février.

«Merci le Maroc» a été l’un des slogans les plus scandés par des inconditionnels des Eléphants dans diverses villes du pays. Une sympathie pour le Maroc qui devrait renforcer les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays et contribuer à un rapprochement accru de leurs peuples.