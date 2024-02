Le Directeur exécutif de la Banque mondiale, Toukir Shah et la délégation officielle tunisienne conduite par la ministre tunisienne des Finances, Sihem Boughdiri ont fait le point ce week-end à Tunis, de la coopération bilatérale entre l’institution de Bretton Woods et la pays maghrébin.

«L’état d’avancement des programmes de coopération entre les deux parties et l’état des lieux des différentes composantes de la Banque opérant en Tunisie» ont meublé les entretiens entre les deux parties.

«La Tunisie est attachée à améliorer progressivement ses équilibres budgétaires et les indicateurs de son économie. Elle est déterminée en outre, à mettre en oeuvre une série de réformes dans le cadre de la stabilité économique et financière et du renforcement du rôle social de l’Etat», a défendu la ministre Sihem Boughdiri lors de cette rencontre avec les experts de la Banque Mondiale.

Face à la morosité de l’économie tunisienne depuis près de quatre ans aggravée par l’accaparement des pouvoirs par le Président Kaïs Saied, «la Banque mondiale a exprimé son engagement à continuer à soutenir la Tunisie, en apportant l’accompagnement nécessaire à la mise en œuvre de projets, et en la soutenant dans la réalisation de ses aspirations», d’après les officiels tunisiens.