La Banque africaine de développement (BAD) et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) se sont engagés à renforcer leur collaboration en faveur des personnes déplacées et des communautés d’accueil au Soudan du Sud, a annoncé la BAD vendredi dernier dans un communiqué.

D’après ce texte, le Haut Commissaire assistant chargé des opérations du HCR, Raouf Mazou et la vice-présidente de la BAD chargée du Développement régional, Marie-Laure Akin-Olugbade ont achevé la semaine passée une visite conjointe dans ce pays est-africain, accompagnés de John Dabi, commissaire adjoint aux affaires des réfugiés du Soudan du Sud.

Ces trois responsables ont visité un camp de réfugiés et un centre de transit accueillant des réfugiés en provenance du Soudan ; et ont entendu les témoignages des personnes touchées par le conflit. Ils ont également rencontré, à Juba, la capitale, des responsables gouvernementaux de haut niveau et des représentants de la communauté des donateurs

Depuis le début de la guerre au Soudan, il y a 300 jours, rappelle le communiqué, plus d’un demi-million de personnes sont arrivées au Soudan du Sud, pour la plupart des Sud-Soudanais qui vivaient au Soudan depuis des décennies.

«Notre collaboration et notre partenariat avec le HCR sont un moyen important et essentiel de faire progresser la résilience et les solutions durables pour les réfugiés, les déplacés internes, les rapatriés et les communautés d’accueil au Soudan du Sud», a déclaré Akin-Olugbade, cité par le communiqué.

Mazou a salué le fait que «le Soudan du Sud a généreusement maintenu sa frontière ouverte pour accueillir les personnes fuyant la guerre au Soudan», tout en reconnaissant que Juba ne peut pas assumer seule cette charge.

«Une aide humanitaire et un soutien au développement accrus sont nécessaires pour fournir une assistance vitale et permettre aux communautés touchées par le conflit de se remettre sur pied et de reconstruire leur vie», a-t-il ajouté.

La BAD rappelle qu’un Plan régional de réponse pour les réfugiés au Soudan 2024, lancé le 7 février, prévoit 373 millions de dollars pour aider les 537 000 réfugiés et membres des communautés d’accueil au Soudan du Sud cette année. Un montant supplémentaire de 158 millions de dollars serait nécessaire pour aider d’autres réfugiés et les Sud-Soudanais rapatriés.