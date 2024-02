La Confédération Africaine de Football (CAF) n’a pas encore fixé la période exacte durant laquelle se déroulera la CAN 2025 au Maroc, mais se dit déjà convaincue du «succès à venir de cette compétition».

«Je ne vais pas faire d’annonce, nous le ferons en temps voulu. Mon message pour le peuple du Maroc et le peuple de l’Afrique est que la CAN de l’année prochaine sera un immense succès», a confié le président de la CAF, Patrice Motsepe, à quelques heures de la fin de la CAN 2023 conclue sur une victoire des Eléphants de Côte d’Ivoire contre le Nigeria ce dimanche 11 février.

Selon le patron de la CAF, des discussions en cours avec la FIFA et la FRMF (Fédération royale marocaine de football) «n’ont pas encore abouti» autour de la période idoine pour l’organisation de la 35è édition de la CAN.

«Le pays hôte souhaite l’organiser en juin-juillet (c’est-à-dire en été) alors que de nombreuses compétitions sont aussi prévues à cette période dont le premier grand Mondial des clubs à 32 équipes, du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis», a expliqué le président de la CAF.

Depuis la tenue de la CAN 2019 en été en Egypte avec 24 équipes participantes, les autres éditions qui ont suivi ont toujours été décalées d’une année sur leur date de programmation initiale, et aucune d’elles (au Cameroun et en Côte d’Ivoire), ne s’est plus déroulée en été.