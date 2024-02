«Le Trésor a été surpris de voir que la masse salariale de janvier 2024 a augmenté de 12 milliards de francs CFA», a informé le ministre sénégalais des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba dans le cadre d’une réunion du Premier ministre avec des représentants de syndicats à Dakar en fin de semaine dernière.

Cette augmentation est due selon le ministre Moustapha Ba à «l’application d’accords signés par le Gouvernement avec des syndicats de travailleurs».

Malgré ces efforts, les syndicats au Sénégal se veulent vindicatifs plus que jamais et ont invité le Gouvernement «à éponger le restant des montants dus à des travailleurs d’entreprises n’existant plus depuis plusieurs années, la SIAS, la SOTRAC et AMA Sénégal».

Moustapha Ba a promis se pencher sur «ces préoccupations syndicales», en assurant au sujet de la requête officielle des syndicats, que «l’État ne doit plus rien à ces entreprises précitées».

La masse salariale du Sénégal pour le compte de l’an 2024 et budgétisé «est de 1.346,2 milliards de F.CFA, un montant qu’on ne peut pas dépasser», rappelle l’exécutif du Sénégal.