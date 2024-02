Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) lancera, ce vendredi 16 février à Addis-Abeba, la capitale de l’Ethiopie, l’édition 2024 de son rapport sur les «Performances et perspectives macroéconomiques de l’Afrique», en marge du 37e Sommet de l’Union africaine (UA).

La cérémonie du lancement, qui se tiendra en présentiel et en vidéoconférence, sera animée par le président de la BAD, Akinwumi Adesina, en présence du commissaire au commerce et à l’industrie de la Commission de l’Union africaine, Albert Muchanga, des ministres africains de l’Économie et des Finances, des experts économiques mondiaux et régionaux, ainsi que des médias.

Selon la BAD, le rapport «Performances et perspectives macroéconomiques de l’Afrique 2024» offre aux décideurs, aux investisseurs mondiaux, aux chercheurs et aux autres partenaires au développement, des évaluations actualisées et fondées sur des données probantes de la performance macroéconomique récente du continent et des perspectives à court et à moyen terme, dans un contexte d’évolution dynamique de l’économie mondiale pour la croissance et les indicateurs macroéconomiques clés.

La cérémonie de lancement comprendra une table ronde et des allocutions de plusieurs dirigeants africains et d’experts du développement, dont Akinwumi Adesina, Albert Muchanga et Nadia Fettah Alaoui, ministre marocaine de l’Economie et des Finances.

Publié chaque année aux premier et quatrième trimestres, ce rapport vient compléter le rapport phare de la Banque sur les Perspectives économiques en Afrique, précise la BAD.