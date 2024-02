Le président sénégalais, Macky Sall, a demandé au Premier ministre et aux ministres concernés, de tenir une concertation-revue avec la communauté universitaire afin de trouver les voies et moyens rapides d’assurer le déroulement normal des enseignements et le déploiement adéquat des œuvres sociales.

Le chef de l’Etat a fait cet appel lors d’un Conseil des ministres qu’il présidé ce mercredi à Dakar. S’exprimant au sujet du développement de l’Enseignement supérieur et de la transformation du système éducatif, Sall a rappelé la priorité qu’il accorde au secteur de l’Education en général, indique un communiqué du Conseil.

Le Chef de l’Etat sénégalais a invité le gouvernement à veiller au bon fonctionnement des Universités publiques afin de consolider les performances du système d’Enseignement supérieur et la qualité du capital humain national.

Le dirigeant sénégalais a notamment souligné l’impératif de promouvoir un climat scolaire et universitaire serein, ainsi que la nécessité d’une mutualisation des programmes, des ressources humaines et des fonctions support des universités en vue d’une optimisation des ressources financières mobilisées pour asseoir l’excellence universitaire dans le cadre du Plan Sénégal Emergent (PSE).

Rappelons que les huit universités publiques du Sénégal observent une grève pour protester contre la mort d’un étudiant survenue le 9 février dernier à Saint-Louis (nord) lors de manifestations contre le report de la présidentielle annoncé quelques jours plus tôt par le chef de l’Etat. Par cette grève, largement suivie au niveau national, les enseignants exigent la lumière sur cet incident.

Pendant le Conseil, le président a, par ailleurs, rappelé l’importance primordiale qu’il accorde à la finalisation intégrale des infrastructures de l’Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima NIASS (USSEIN) et au lancement des travaux de construction de l’Université Souleymane NIANG de Matam et de l’Université du Sénégal oriental.

Enfin, Macky Sall a demandé aux Ministres en charge de l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation de faire un point hebdomadaire, en Conseil des ministres, sur la situation pédagogique et sociale dans les écoles et universités du pays.