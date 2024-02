«Un nouveau système informatif souverain de gestion des données» est désormais en place au Mali pour gérer et coordonner les prochaines opérations de recensement des populations du pays, a annoncé ce 14 février, la Présidence malienne.

Les données du Recensement administratif à vocation d’état-civil (RAVEC) que gérait la société française IDEMIA, ont été récupérées par de jeunes informaticiens maliens qui ont conçu et réalisé «en trois mois, la nouvelle plate-forme de gestion des données», a détaillé la Présidence du Mali.

«Cette opération a été réalisée grâce à l’intervention des jeunes informaticiens du Mali, ‘Kura Biométrie’, et désormais les codes sources et les licences de ce système sont entre les mains des experts maliens, ce qui met ainsi fin à ‘toute tentative de chantage, d’exploitation et même de prise d’otage des données de la part de prestataires étrangers», s’est félicité à ce propos, le Chef de l’Etat malien , le colonel Assimi Goïta.

Les jeunes Maliens auteurs de la prouesse informatique précitée ont été décorés de la «médaille du Chevalier de l’Ordre national» par le Président de Transition du Mali, lors de la cérémonie du lancement du nouveau système informatique, ajoute la même source.

Le bras de fer administratif entre l’Etat du Mali et l’opérateur IDEMIA qui s’occupait avant du recensement de la population et de la confection des cartes d’identité biométriques, a été l’une des raisons avancées le 25 septembre 2023, par le pouvoir de Transition dans ce pays sahélien pour justifier le report de la présidentielle prévue initialement pour février 2024. La junte de Goïta est au pouvoir à Bamako depuis le 18 août 2020.