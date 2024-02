Le président tunisien, Kaïs Saïed a accordé ce 19 février à Tunis, une audience à la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Odile Renaud-Basso, en visite en Tunisie.

La Présidence tunisienne précise dans un compte-rendu publié à l’issue de cette audience, que les deux «parties ont discuté du développement de leurs relations de coopération» et exploré le financement de projets «liés aux secteurs tels que les énergies renouvelables et propres, le dessalement de l’eau, la santé, l’infrastructure et les nouvelles technologies».

Kaïs Saïed a renouvelé devant la fonctionnaire internationale de la BERD, son engagement à financer les secteurs privé et public pour une relance globale de l’économie tunisienne en berne depuis juillet 2021.

Tunis continue de négocier sans succès, un soutien massif du FMI pour relancer ses finances publiques sans être obligée de faire de douloureuses concessions sociales.

La tension politique entre K. Saied et ses principaux opposants n’est pas retombée depuis près de 3 ans, quand le Chef de l’Etat a dissout le Parlement en place dominé par ses adversaires politiques et s’est octroyé les pleins pouvoirs.