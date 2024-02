Le Président angolais, João Lourenço a adressé un courrier de courtoisie diplomatique à son homologue gambien, Adama Barrow à l’occasion de la commémoration du 59è anniversaire de l’indépendance de la Gambie ce dimanche 18 février 2024.

Un échange épistolaire qui a aussi eu le mérite de réaffirmer la disponibilité de Luanda à approfondir sa coopération bilatérale avec Banjul.

Dans son message de vœu cité par la Présidence angolaise, João Lourenço «a réitéré sa ferme volonté d’œuvrer au renforcement des liens de coopération et d’amitié existants avec la République de Gambie».

Le leader du second plus important producteur de pétrole brut en Afrique a en outre «souhaité au peuple gambien bien-être et prospérité». Les deux pays entretiennent des liens de coopération axés surtout «sur le domaine pétrolier et gazier».