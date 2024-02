L’organisation de la première édition du ‘Forum sur la Gouvernance de l’Internet’ ce 22 février à Luanda, a permis de dévoiler des chiffres précis autour de l’utilisation d’Internet dans ce vaste Etat d’Afrique australe.

Selon le ministre angolais des Télécommunications, des Technologies de l’information et de la Communication sociale, Mario Oliveira, l’Angola compte à ce jour, «11 millions d’utilisateurs d’Internet, soit un taux de pénétration de 33% de la population du pays».

Cette utilisation de l’Internet sur le sol angolais est marquée par une «croissance significative du recours aux réseaux sociaux, avec 3,45 millions d’utilisateurs», d’après les chiffres officiels.

Le second producteur d’or noir sur le continent africain fait face à des défis structurels pour atteindre l’inclusivité en matière de couverture d’Internet.

Le Gouvernement a énuméré «l’augmentation de la couverture à large bande et d’autres infrastructures de soutien, la réduction de la fracture numérique entre les zones urbaines et rurales, et la promotion d’une plus grande alphabétisation numérique».