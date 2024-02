Le tirage au sort des préliminaires de la CAN Maroc 2025 a donné droit à d’alléchantes affiches (sous forme de matchs aller-retour) entre les 20 et 26 mars 2024.

Ces dates correspondent aux prochaines journées FIFA sur le calendrier international du football. Ces duels sportifs opposent les huit équipes les moins bien classées dans le dernier classement en date de la FIFA.

Ces rencontres opposeront la Somalie à l’Eswatini, Sao Tome au Soudan du Sud, le Tchad à l’Ile Maurice, et Djibouti au Libéria. De ces matchs seront issus 4 pays qui seront reversés dans les pots du tirage au sort de la phase de groupes des qualificatifs de la CAN 2025.

Les préliminaires et l’étape de la phase de groupes des éliminatoires de la CAN 2025 vont rassembler au total 52 formations nationales sur le continent africain. La date précise de la tenue de la CAN 2025 n’est pas encore connue.