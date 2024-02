De nombreuses ONG ont adressé une lettre collective aux Représentants permanents des Etats Membres et Observateurs du Conseil des droits de l’homme (CDH), dans laquelle elles appellent au renouvellement de la Commission de l’ONU sur les droits de l’homme au Soudan du Sud (CHRSS), à l’approche des élections dans ce pays.

La lettre publiée lundi sur le site de Human Rights Watch (HRW) invite ce conseil, en amont de sa 55ème session qui se tiendra du 26 février au 5 avril 2024, à soutenir le renouvellement du mandat de la CHRSS.

«Alors que le Soudan du Sud se prépare à ses premières élections nationales, prévues pour décembre 2024, des inquiétudes profondes existent non seulement quant à la situation des droits humains dans le pays mais aussi quant à l’absence de conditions clefs pour la tenue d’élections libres, équitables, sûres et crédibles (…) Dans ce contexte, une surveillance internationale de la situation demeure cruciale», justifie la correspondance.

Les 91 ONG signataires de la lettre soulignent que «tous les éléments du mandat de la Commission doivent être préservés. Tout changement à cet égard, ou eu égard au niveau de surveillance que le Conseil dédie au Soudan du Sud, enverrait un mauvais signal».

Ces organisations rappellent, entre autres, que la violence et l’impunité demeurent omniprésentes au Soudan du Sud ; la crise humanitaire reste grave ; l’incertitude relative aux processus constitutionnel et électoral est élevée ; un environnement favorable à la tenue d’élections libres, équitables et crédibles, y compris un espace civique ouvert, manque cruellement.

Pour les ONG, le Conseil devrait prier la Commission de lui présenter un rapport écrit complet sur la situation des droits de l’homme au Soudan du Sud à sa 58ème session ; de présenter une mise à jour orale au Conseil lors de la 57ème session ; et de partager ses rapports et recommandations avec les organes et mécanismes pertinents de l’Union africaine et avec tous les organes pertinents des Nations Unies.

Parmi ces organisations, nationales et internationales, figurent, en plus de Human Rights Watch, Action for Community Education and Development-Soudan du Sud, Centre for Human Rights and Democracy (CHRD), Centre for Peace and Advocacy (CPA) et Genève pour les Droits de l’Homme.