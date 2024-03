Le président sierra-léonais, Julius Maada Bio, achève demain samedi, une visite d’Etat en Chine, à l’invitation de son homologue chinois, Xi Jinping, au cours de laquelle ont été conclu plusieurs nouvelles ententes diplomatiques entre Freetown et Pékin.

Le point culminant des activités du dirigeant ouest-africain dans l’Empire du milieu a été sa rencontre le mercredi 28 février à Pékin avec son homologue chinois, Jinping.

Ce dernier a rappelé à cette occasion, que la Chine et la Sierra Leone jouissent d’une amitié de longue date et se sont «soutenues mutuellement sur des questions concernant leurs intérêts fondamentaux et leurs préoccupations majeures, ont mené une coopération efficace dans les domaines du développement économique et social, se sont coordonnées étroitement sur des questions telles que la paix et le développement dans le monde, et ont travaillé ensemble pour lutter contre Ebola et la pandémie de la COVID-19».

L’entretien présidentiel a abouti à la signature de documents de coopération bilatérale dans les domaines de l’initiative « la Ceinture et la Route », de l’agriculture, du développement économique et de la mise en œuvre de « l’Initiative mondiale pour le développement », a indiqué le protocole d’Etat chinois.

Les deux parties ont publié en outre «une déclaration commune sur l’approfondissement de leur partenariat de coopération stratégique global».

Durant son séjour en Chine, le Président Julius Maada Bio a également eu, à Beijing, un entretien le 28 février dernier avec le plus haut législateur chinois, Zhao Leji, président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale.

La Chine est prête à travailler avec la Sierra Leone pour «consolider la confiance politique mutuelle, approfondir la coopération pratique, maintenir une coordination étroite dans les affaires internationales et porter le partenariat de coopération stratégique global entre les deux pays à un nouveau niveau», a souligné Zhao Leji.

La visite d’Etat du président sierra-léonais en Chine, va accélérer l’approfondissement des relations entre les deux parties avec à la clé la massification d’investissements chinois dans l’économie du pays ouest-africain, a-t-on précisé à Pekin.

«La Chine est prête à travailler avec la Sierra Leone pour continuer à soutenir ses préoccupations majeures et à sauvegarder les intérêts mutuels en matière de souveraineté, de sécurité et de développement», ont annoncé les deux parties lors de leurs entretiens.