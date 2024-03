Un Conseil des ministres nigérien tenu ce 3 mars à Niamey a approuvé deux décrets qui confèrent dorénavant à la Société nigérienne des produits pétroliers (SONIDEP) le statut «d’opérateur national dans l’essor du secteur pétrolier» au Niger.

Les deux décrets ont été adoptés par l’exécutif du Niger régulent d’une part l’approbation du Contrat de Partage de Production (CPP) entre la République du Niger et la Société Nigérienne des Pétroles SA, un contrat relatif aux blocs pétroliers R5, R6 et R7 et d’autre part le CPP entre les deux parties, relatif au bloc pétrolier Bilma, dont les réserves prouvées pourraient permettre d’engager des travaux de développement en vue de leur mise en exploitation.

La SONIDEP devient ainsi officiellement «opérateur national à l’essor du secteur pétrolier au Niger». Des mutations qui rejoignent «la vision du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) en charge de la transition et du Gouvernement tendant à renforcer la participation du pays dans les activités de recherche et d’exploitation de ses ressources naturelles, explique le Conseil des ministres dans un communiqué.