Le Conseil d’Administration de la BOAD (Banque Ouest-Africaine de Développement, bras financier de l’UEMOA) s’est réuni, pour sa 140è session ordinaire, sous la présidence de Serge Ekue (président du Conseil d’Administration, Président de la BOAD) ce 4 mars 2024. Une grand-messe qui a validé le financement d’importants projets infrastructurels dans plusieurs pays de l’UEMOA.

Après avoir approuvé le procès-verbal de sa 139è réunion tenue le 20 décembre 2023, à Cotonou (Bénin), le Conseil a validé dix (10) nouvelles opérations pour un montant global de 238,5 milliards de FCFA, portant à 8.412,9 milliards de FCFA le total des engagements à date (toutes opérations confondues) de la BOAD, depuis le démarrage de ses activités opérationnelles en 1976.

Par ailleurs, durant cette 140è session, le Conseil a approuvé la restructuration des conditions du prêt de la BOAD pour le financement partiel du «projet de rénovation et d’exploitation de l’Hôtel 2 février à Lomé (Togo) par la Société Kalyan Hospitality Development Togo (KHDT SAU)», a informé la Banque de développement.

Le Burkina Faso totalise 59 milliards de fcfa de financements couvrant sa campagne cotonnière 2023-2024 (15 milliards de Fcfa), son projet d’urgence de production d’engrais minéraux (14 milliards de Fcfa); l’élargissement et la modernisation de la RN4, section «intersection RD152 – intersection RD40» (y compris la voie d’accès à l’Université Thomas Sankara (30 milliards FCFA).

Le Sénégal pour sa part a engrangé 54,5 milliards de fcfa de financements. Ils couvrent la mise à niveau du réseau routier structurant en République du Sénégal (30 milliards de fcfa) et la construction d’un PTN (Parc des Technologies Numériques) au pôle urbain de Diamniadio (24, 5 milliards de fcfa). Le Mali et la Côte d’Ivoire aussi figurent au rang des principaux bénéficiaires d’énormes financements décidés par la 140è session ordinaire du Conseil d’Administration du bras financier de la BOAD.